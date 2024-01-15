Союз художников Азербайджана поддержал кандидатуру Президента Ильхама Алиева на президентских выборах (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На общем собрании Общественного объединения «Союз художников Азербайджана», проведенном в контексте внеочередных президентских выборов 2024 года, был рассмотрен вопрос поддержки кандидатуры Ильхама Гейдар оглы Алиева на пост президента Азербайджана.

Традиционно проводимое в течение последних 20 лет, собрание собрало делегатов, представляющих 2385 членов Союза, которые акцентировали внимание на значимом вкладе Президента Ильхама Алиева в историю и развитие страны, особенно его роли в освобождении территорий Азербайджана от оккупации, и единогласно выразили ему поддержку.

Кроме того, были обсуждены организационные вопросы работы Союза.