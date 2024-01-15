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Союз художников Азербайджана поддержал кандидатуру Президента Ильхама Алиева на президентских выборах (ФОТО)

Политика Материалы 15 января 2024 12:19 (UTC +04:00)
Союз художников Азербайджана поддержал кандидатуру Президента Ильхама Алиева на президентских выборах (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - На общем собрании Общественного объединения «Союз художников Азербайджана», проведенном в контексте внеочередных президентских выборов 2024 года, был рассмотрен вопрос поддержки кандидатуры Ильхама Гейдар оглы Алиева на пост президента Азербайджана.

Традиционно проводимое в течение последних 20 лет, собрание собрало делегатов, представляющих 2385 членов Союза, которые акцентировали внимание на значимом вкладе Президента Ильхама Алиева в историю и развитие страны, особенно его роли в освобождении территорий Азербайджана от оккупации, и единогласно выразили ему поддержку.

Кроме того, были обсуждены организационные вопросы работы Союза.

Союз художников Азербайджана поддержал кандидатуру Президента Ильхама Алиева на президентских выборах (ФОТО)
Союз художников Азербайджана поддержал кандидатуру Президента Ильхама Алиева на президентских выборах (ФОТО)
Союз художников Азербайджана поддержал кандидатуру Президента Ильхама Алиева на президентских выборах (ФОТО)
Союз художников Азербайджана поддержал кандидатуру Президента Ильхама Алиева на президентских выборах (ФОТО)
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