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Президентские выборы для азербайджанского народа являются новой точкой отсчета - Расим Мусабеков

Политика Материалы 15 января 2024 14:32 (UTC +04:00)
Президентские выборы для азербайджанского народа являются новой точкой отсчета - Расим Мусабеков

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Внеочередные президентские выборы, которые состоятся 7 февраля, станут самыми показательными в истории Азербайджана. Об этом свидетельствуют мнения местных и зарубежных экспертов, общественных и политических деятелей как в Азербайджане, так и далеко за пределами страны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сайту secki-2024.az сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Расим Мусабеков.

По его словам, объявление внеочередных президентских выборов связано с началом новой эпохи в жизни страны, а именно с полным восстановлением территориальной целостности и государственного суверенитета.

Как отметил депутат, после президентских выборов будут сформированы новые национальные приоритеты.

«В настоящее время для Азербайджана существует ряд важных приоритетов. Мы должны мобилизовать усилия власти и общества для продвижения вперед по пути модернизации, олицетворяемой цифровой экономикой, «зеленой» энергетикой, современной системой образования, науки, здравоохранения. Азербайджан за три десятка лет независимости превратился в сильное в военном отношении и авторитетное на международной арене государство. С этой точки зрения, президентские выборы, намеченные на 7 февраля, для азербайджанского народа являются новой точкой отсчета», - сказал Мусабеков.

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