Выборы этого года в Азербайджане можно с гордостью назвать "Выборами победы" - депутат

БАКУ /Trend/ - Решение о проведении внеочередных президентских выборов было принято после завершения в стране процесса государственной регистрации реестров членов политических партий. Это создало равные возможности для участия в выборах всех зарегистрированных государством политических партий. Такой подход является ярким доказательством обеспечения справедливой конкурентной среды на президентских выборах.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Мазахир Эфендиев в своем заявлении сайту secki-2024.az, выразив свое мнение о президентских выборах, назначенных на 7 февраля этого года.

Мазахир Эфендиев считает знаменательным событием, что азербайджанский народ идет на выборы, одержав славную Победу в Отечественной войне. Он с гордостью назвал выборы 7 февраля "Выборами победы".

"Уверен, что наш народ, неустанно повторяющий, что "Карабах – это Азербайджан!", активно принимая участие в выборах, проголосует за устойчивое развитие нашей страны, в том числе процесс превращения родного Карабаха в рай и созидательные работы в других регионах страны", - отметил он.

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