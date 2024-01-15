БАКУ/Trend/ - Армянская сторона назвала детали предстоящих обсуждений с Азербайджаном по делимитации границ, сообщает в понедельник Trend.

По словам вице-премьера Армении Мгера Григоряна, следующее заседание комиссий по делимитации состоится в конце января.

"В соответствии с предварительными договоренностями, на встрече сначала будет обсужден проект Положения о совместной деятельности Комиссий, в котором должны быть четко определены виды и типы документов и правовых актов, имеющих юридическое значение для использования в совместной работе, идентифицированы последние топографические карты периода СССР, составленные и опубликованные компетентными органами на надлежащей правовой основе, и другие подобные вопросы", - отметил он.

Напомним, что 30 ноября 2023 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения (Газах-Иджеван) состоялась пятая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

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