В Азербайджане сформировалась совершенная избирательная культура - Хулуси Кылыч

БАКУ /Trend/ - 7 февраля в Азербайджане президентские выборы пройдут в новых условиях.

Об этом, отвечая в понедельник на вопросы Trend, заявил бывший посол Турции в Азербайджане, руководитель Общественного объединения поддержки социального развития İMZA в Турции, почетный член Совета старейшин Азербайджана Хулуси Кылыч.

Он отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев очень четко заявил, что Азербайджан уже вступил в новую эру.

"Азербайджан освободил свои земли от оккупации и восстановил свой суверенитет. В новой эре на каждой пяди азербайджанской земли должны были проведены выборы. Эти выборы свидетельствуют как о территориальной целостности Азербайджана, так и о начале нового периода после 20-летнего успешного руководства страной Президента Ильхама Алиева. В результате проведенных до сих пор президентских, парламентских и муниципальных выборов в Азербайджане сформировалась совершенная избирательная культура.

Впервые избиратели будут голосовать в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре. В этих регионах созданы все условия для организации прозрачного процесса голосования. В Азербайджане сформировалась совершенная избирательная культура.

Конституция Азербайджанской Республики гарантирует права и свободы человека, основанные на демократических принципах. Этот принцип справедлив и для избирательных процессов. Кандидатам созданы равные условия", - сказал Х.Кылыч.

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