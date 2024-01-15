Зарегистрированы доверенные лица кандидатов в президенты от трех партий - ЦИК Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Trend, на заседании ЦИК был рассмотрен вопрос о регистрации доверенных лиц кандидатов в президенты от партии "Великое созидание", партии Единого народного фронта и партии "Великий Азербайджан".

После обсуждений доверенные лица от всех трех партий были зарегистрированы.

Отметим, что 7 февраля 2024 года в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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