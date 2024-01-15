Успехи, достигнутые во внутренней и внешней политике, превратили Азербайджан в сильное государство - депутат

БАКУ /Trend/ - Успехи, достигнутые как во внутренней, так и во внешней политике, превратили Азербайджан в сильное государство.

Об этом сказал Trend в понедельник депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

Он отметил, что избирательный процесс в связи с предстоящими президентскими выборами в стране уже начался, и с сегодняшнего дня дан старт агиткампании.

"7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы. Впервые в нашей истории эти выборы охватят весь суверенный Азербайджан", - сказал он.

Депутат добавил, что Азербайджан переживает важнейший период своей истории, стал сильным государством.

"Конечно, достичь этого этапа было не так просто. Успехи, достигнутые как во внутренней, так и во внешней политике, превратили Азербайджан в сильное государство. Доверие к главе государства на каждых выборах позволило достичь всех поставленных целей. Теперь у нас впереди еще более масштабные цели", - сказал он.

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