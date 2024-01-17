БАКУ /Trend/ - Завтра истекает срок публикации списка зарегистрированных кандидатов на президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом говорится в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики.

Согласно календарному плану, список должен быть опубликован Центральной избирательной комиссией не менее чем за 20 дней до дня голосования, 18 января 2024 года.

Также 18 января истекает срок передачи протоколов голосования из Центральной избирательной комиссии в окружные избирательные комиссии.

Кроме того, 18 января истекает срок подачи второй предварительной финансовой отчетности кандидатов в Президенты.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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