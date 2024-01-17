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Завтра истекает срок приема документов для тех, кто хочет провести "exit-poll" на президентских выборах в Азербайджане

Политика Материалы 17 января 2024 09:28 (UTC +04:00)
Завтра истекает срок приема документов для тех, кто хочет провести "exit-poll" на президентских выборах в Азербайджане

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Завтра истекает срок приема документов, представленных на аккредитацию организациями, намеревающимися провести "exit-poll" на внеочередных президентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, об этом было отмечено в Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению внеочередных президентских выборов в Азербайджане.

Согласно Календарному плану, документы принимаются Центральной избирательной комиссией (ЦИК) не позднее чем за 20 дней до дня голосования (до 18 января 2024 года).

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане прйдут 7 февраля.

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