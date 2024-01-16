Предстоящие президентские выборы являются важным историческим моментом в современной истории Азербайджана - американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы, запланированные на 7 февраля 2024 года, предоставляют важнейшую возможность для будущего развития и благосостояния азербайджанского народа.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сайту secki-2024.az американский эксперт, исследователь международных отношений и геополитики Евразии Питер Тейс.

Он подчеркнул, что предстоящие президентские выборы являются важным историческим моментом в современной истории Азербайджана.

"Избирательная традиция в Азербайджане великолепно иллюстрирует высокий уровень развития демократии в стране. Эти выборы, впервые охватывающие всю суверенную территорию Азербайджана, представляют собой подлинно блестящую страницу в современной истории этой страны", - подчеркнул Питер Тейс.

Напомним, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля этого года.

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