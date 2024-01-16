Какими правами обладают зарегистрированные кандидаты в Президенты Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - Во внеочередных выборах Президента Азербайджанской Республики, которые состоятся 7 февраля, примут участие семь зарегистрированных кандидатов в Президенты. За каждым кандидатом признаются все права, предусмотренные законодательством.

Как сообщает Trend со ссылкой Secki-2024.az, лицам, чья кандидатура зарегистрирована для участия в президентских выборах, будут предоставлены бесплатные эфирное время и место для публикации в ряде средств массовой информации с целью проведения предвыборной агитации. Медиа-субъекты, которые предоставляют бесплатные эфирное время и место для публикации:

- Компания "Общественное телевидение и радиовещание";

- Газета "Азербайджан";

- Газета "Халг";

- Газета "Республика";

- Газета "Бакинский рабочий".

Права, признанные за лицами, чья кандидатура зарегистрирована, не ограничиваются только бесплатной агитацией. Эти вопросы освещены в Избирательном кодексе. Например, статья 184 Кодекса также охватывает вопрос оплаты транспортных расходов кандидата в Президенты. В пункте 1 указанной статьи говорится, что кандидат в Президенты со дня регистрации до дня официального опубликования результатов выборов имеет право пользоваться всеми видами общественного транспорта (кроме такси и заказных рейсов) для передвижения по территории Азербайджана за счет государственных средств. В пункте 2 той же статьи отмечается, что расходы на проезд в указанном транспорте по территории страны оплачиваются за счет средств, выделенных ЦИК на подготовку и проведение выборов, и на основании представленных проездных документов. В это время кандидату оплачиваются расходы, предусмотренные для 8 поездок по железной дороге и четыре - самолетом.

Статья 185 Избирательного кодекса охватывает вопросы неприкосновенности и безопасности кандидата в Президенты. Таким образом, безопасность зарегистрированного кандидата в Президенты обеспечивается в порядке, установленном ЦИК. Зарегистрированный кандидат в Президенты может быть привлечен к ответственности только с согласия Генерального прокурора Азербайджанской Республики в порядке, указанном в статье 70.4 настоящего Кодекса. Согласно статье 186 Кодекса, у кандидата в Президенты может быть до 50 адвокатов. Указанные лица регистрируются Центральной избирательной комиссией. Другое право касается избирательных фондов кандидатов в Президенты. Согласно статье 191 Избирательного кодекса, верхний предел избирательного фонда кандидата в Президенты не может превышать 10 миллионов манатов. Избирательные фонды кандидатов в Президенты формируются исключительно за счет следующих денежных средств:

- специальные средства кандидатов в Президенты на сумму не более 250 тыс. манатов (для кандидатов, выдвинутых политическими партиями, блоком политических партий, эти специальные средства формируются за счет средств, предоставленных политическими партиями; политическими партиями, создавшими блок политических партий);

- добровольные пожертвования граждан и юридических лиц. Лимит добровольных пожертвований не может превышать 3000 манатов для гражданина и 50 тысяч манатов для юридического лица.

Также обнародован список мест для встреч в рамках предвыборной кампании на президентских выборах. Список размещен на сайте ЦИК. Все субъекты агитации могут пользоваться ими бесплатно на равных основаниях. С этой целью можно использовать и другие места в соответствии с законодательством.

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