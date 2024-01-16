Президентские выборы - индикатор согласия народа с государством - депутат

БАКУ /Trend/ - Президентские выборы являются индикатором согласия народа с государством.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

Депутат заявил, что если глава государства выберет неправильный политический курс, государство скатится в пропасть, и народ будет в замешательстве.

"К сожалению, нам пришлось пережить такую ситуацию в начале 90-х годов. Но наш народ счастлив, что в свое время он смог сделать правильный выбор руководителей, предопределив тем самым будущую судьбу страны. Именно великий лидер Гейдар Алиев, передав Президенту Ильхаму Алиеву компас, определяющий политический курс, ведущий независимое Азербайджанское государство к успеху, дал ему своевременное направление. На президентских выборах 2003 года народ проголосовал за курс великого лидера Гейдара Алиева и его исторический призыв. Президент Ильхам Алиев при большой поддержке народа, взяв бразды правления государством в свои руки и присягнув на верность Корану и Конституции, пообещал защищать национальные интересы Азербайджанского государства и его территориальную целостность. За последние 20 лет руководства страной, Президент Ильхам Алиев успешно продолжает политический курс великого лидера Гейдара Алиева, выполнил все обещания, данные народу. Политический курс великого лидера Гейдара Алиева принес успех и светлое будущее нашему народу и государству, превратив Азербайджан в страну-победительницу.

Великий лидер Гейдар Алиев верил в Президента Ильхама Алиева, и поэтому, выбрав именно его политическим преемником, 1 октября 2003 года обратился к народу со следующей речью:

"Обращаясь к вам – моим соотечественникам, призываю поддержать на предстоящих президентских выборах кандидата в президенты, моего политического преемника, первого заместителя председателя партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева. Он является высокоинтеллектуальной, энергичной и инициативной личностью с прагматичным мышлением, прекрасно разбирающейся в современной мировой политике и экономике. Заверяю вас в том, что как Ильхам Алиев, так и партия "Ени Азербайджан" и впредь, тесно сплотив вокруг себя самых достойных сыновей и дочерей нашего народа, многое сделают на пути развития Азербайджанского государства и благополучия нашего народа. Верю, что с вашей помощью и при вашей поддержке Ильхам Алиев сможет завершить судьбоносные вопросы, планы, которые мне не удалось довести до конца. Я верю ему как самому себе и возлагаю большие надежды на его будущее".

За 20 лет руководства Азербайджанской Республикой Президентом Ильхамом Алиевым страна стала строительной площадкой. С тех пор, как великий лидер заложил прочный фундамент этого строительства, новый Азербайджан засиял, как солнце. Главная задача, поставленная Президентом Ильхамом Алиевым, была связана с улучшением благосостояния народа. Поэтому с первых лет правления начали реализовываться программы социально-экономического развития. Президент Ильхам Алиев, пообещавший устранить разницу между столицей и регионами, выделил из государственного бюджета более 104 миллиардов манатов на реализацию четырех государственных программ, связанных с социально-экономическим развитием регионов, каждый регион Азербайджана был вновь отстроен. В том числе в экономику страны инвестировано 310,4 миллиарда долларов США. Из этих инвестиций 200 миллиардов долларов были направлены в ненефтяной сектор. Именно благодаря этому, показатели безработицы в стране снизились до 5,5 процента, а бедность - до 5 процента.

Кроме этого, было построено более 3 600 образовательных учреждений, более 450 детских садов, более 760 медицинских учреждений, около 18 тысяч километров автомобильных дорог, более 500 мостов, 43 олимпийских комплекса, обеспечена газификация 945 регионов, электрификация страны, обеспечение населения питьевой водой выросло на 74 процента, страна превратилась в космическую державу.

Естественно, что для достижения успехов в социальной сфере необходимо было построить сильную экономику. Потому что невозможно было бы добиться успеха ни в одной сфере без экономической мощи. Именно дальновидная успешная экономическая политика Президента Ильхама Алиева открыла путь не только к успеху в нефтегазовом секторе Азербайджана, но и к высокому развитию ненефтяного сектора. Рост экономики в четыре раза за последние 20 лет также является показателем правильно проводимой экономической политики. Так, в 32 районах продолжается создание 51 агропарка, в регионах создано более 52 тысяч предприятий, число субъектов предпринимательства достигло 1,5 миллиона.

Азербайджан, укрепляясь в экономическом и социальном плане, ускорил реализацию международных проектов и стал надежным партнером мировой общественности. Нефте- и газопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP, TAP и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс соединили Азербайджан с Европой железными трубами и рельсами. Правильно используя географическое положение страны, созданные транспортные коридоры "Север-Юг" и "Восток-Запад" превратили Азербайджан в мост между Азией и Европой. Дальновидная международная политика Президента Ильхама Алиева способствовала тому, что справедливая позиция Азербайджана была признана в мире, а Армения признана оккупантом", - отметил он.

По его словам, самая большая задача, стоявшая перед главой государства, была связана с освобождением азербайджанских земель от армянской оккупации и восстановлением суверенитета на всех территориях.

"Для этого нам нужно было пройти большой путь. Этот путь проходил через воспитание нового патриотически настроенного молодого поколения, а также становления в стране нерушимой национальной солидарности и единства. Естественно, выполнить эту историческую задачу было бы невозможно без профессиональной армии с модернизированной материально-технической базой.

Увеличение числа наших друзей в мире было важным вопросом для победы над нашими врагами на международной арене. Героизм, проявленный нашей армией и народом в ходе 44-дневной Отечественной войны, недопущение дружественными нам государствами того, чтобы враг перешел в действие, сделали нашу победу неотвратимой и открыли путь к восстановлению суверенитета на всех наших территориях 20 сентября 2023 года. Таким образом, 20 лет руководства страной Президентом Ильхамом Алиевым привели к завершению одного периода в нашей истории. А теперь начинается новая эра. И в эту новую эру наш народ, всячески поддержав на предстоящих президентских выборах Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, поддержит мощное будущее независимого Азербайджана. Это также будет убедительным ответом тем, кто сегодня не может переварить победу нашей страны", - добавил он.

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