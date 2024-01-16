Армяне распространили фейк об отложенном визите вице-премьера Болгарии в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Армяне распространили фейк об отложенном визите вице-премьера, министра иностранных дел Болгарии Марии Габриэль в Азербайджан.

Они пытаются выставить это как знак возможного ухудшения отношений между Азербайджаном и Евросоюзом. При этом никаких подробностей не предоставляют.

Как сказал во вторник Trend дипломатический источник, визит в Азербайджан Марии Габриэль, которая должна была участвовать в заседании азербайджано-болгарского стратегического диалога, запланированного на 24 января, отложен в связи с предвыборными процессами в стране.

Стоит отметить, что отношения между Болгарией и Азербайджаном развиваются ускоренными темпами. В частности, Болгария с 2021 года получает азербайджанский газ по подписанному в 2013 году 25-летнему контракту с консорциумом "Шах Дениз".

В 2023 году Болгария вышла на пик своих контрактных закупок газа с "Шах Дениз" - 1 миллиард кубометров в год.

Также осенью 2023 года государственная нефтяная Азербайджана SOCAR самостоятельно осуществила поставку свободных объемов газа в Болгарию по просьбе ее правительства.