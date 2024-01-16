Президентские выборы в Азербайджане впервые состоятся на всей территории страны - комментарий

БАКУ /Trend/ - Выборы очень важны и знаменательны в истории каждого народа.

Об этом сказал Trend советник Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов.

Он отметил, что 2024 год очень важен для азербайджанского народа. Президентские выборы в Азербайджане, освободившем свои земли от оккупации, впервые состоятся на всей территории страны, в том числе в освобожденных Ханкенди, Ходжалы. "В то же время в регионе и вокруг него происходят очень сложные геополитические процессы. Мы становимся свидетелями активизации очагов конфликта в мире. Такой период требует, чтобы мы были застрахованы от последствий противоречий между крупными геополитическими игроками. Ни для кого не секрет, что Президент Ильхам Алиев является лидером, который всегда делает правильный выбор и достигает поставленных целей, всегда предлагает равноправное сотрудничество и демонстрирует принципиальность. Дата 7 февраля 2024 года станет самой важной на новом этапе, который начался в сентябре 2023 года", - сказал он.

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