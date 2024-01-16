MEDİA поддерживает интерактивный контакт со СМИ, освещающими избирательный процесс - Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию медиа (MEDİA) проводит просветительские мероприятия с целью дальнейшего совершенствования деятельности журналистов на президентских выборах 7 февраля.

Как сообщает Trend со ссылкой на secki-2024.az, об этом сказал исполнительный директор MEDİA Ахмед Исмаилов.

Исмаилов отметил, что агентство уже провело ряд мероприятий на тему медиа и выборов.

"При совместной организации ЦИК, MEDİA, Аудиовизуального совета и Совета печати было проведено совещание о возможностях предвыборной агитации и основах деятельности медиа-субъектов на выборах. Также был организован практический семинар на тему "Роль и задачи медиа на президентских выборах". Участникам была предоставлена подробная информация о соблюдении требований избирательного законодательства при осуществлении профессиональной деятельности на этапе предвыборной агитации и в день голосования", - сказал он.

Исполнительный директор MEDİA добавил, что агентство осуществляет непрерывный мониторинг процесса освещения избирательного процесса в СМИ. Согласно закону "О медиа", особенности деятельности субъектов СМИ в связи с предвыборной агитацией регулируются Избирательным кодексом.

"MEDİA поддерживает интерактивный контакт с представителями СМИ, освещающими избирательный процесс, оперативно отвечает на их вопросы", - сказал он.

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