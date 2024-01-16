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Посол США вернулся в Баку после короткого отсутствия

Политика Материалы 16 января 2024 16:26 (UTC +04:00)
Посол США вернулся в Баку после короткого отсутствия

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Посол США Марк Либби вернулся в Баку после короткого отсутствия, передает во вторник Trend со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

«Посол Либби и его супруга Данусия вернулись из Вашингтона в Баку в минувшие выходные на самолете, использующем авиационное топливо, не выделяющее в атмосферу углекислый газ, в знак поддержки «Года солидарности во имя зеленого мира в Азербайджане» и предстоящей конференции COP29 в Баку», - говорится в публикации посольства в соцсети X.

Отметим, что в начале января посол уехал в Вашингтон. 4 января он принес присягу на церемонии с участием помощника госсекретаря США Джульеты Нойес. На мероприятии также присутствовали его супруга Данусия и сын Эндрю.

Посол США вернулся в Баку после короткого отсутствия
Посол США вернулся в Баку после короткого отсутствия
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