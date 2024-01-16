Азербайджан принимает необходимые меры для защиты прав и интересов Фарида Сафарли - МИД

БАКУ /Trend/ - Как и было отмечено в пресс-релизах МИД Азербайджана от 9 марта, 2 июня и 2 августа 2023 года, с момента поступления информации о Фариде Сафарли министерством иностранных дел и Генеральным консульством страны в городе Тебриз на всех этапах проводилась работа по получению информации о его судьбе и состоянии здоровья, прояснению вопроса с иранской стороны, защите судебно- процессуальных прав гражданина Азербайджана, а также его обеспечению адвокатом.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос об арестованном в Иране гражданине Азербайджана Фариде Сафарли.

Он отметил, что во время судебного заседания 19 июля 2023 года выдвинутое против Ф.Сафарли обвинение в "шпионаже" было заменено обвинением в "намерении шпионажа".

"На очередном этапе по решению суда ему был вынесен приговор в виде ареста сроком в два с половиной года. Сотрудники Генерального консульства Азербайджанской Республики в Тебризе регулярно встречаются с Сафарли в тюрьме, между ним и членами его семьи устанавливается телефонная связь. Правительство Азербайджанской Республики продолжает принимать необходимые меры по защите прав и интересов Фарида Сафарли", - сказал он.

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