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Мазахир Панахов посетил Независимый медиацентр ЦИК Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 17 января 2024 11:09 (UTC +04:00)
Мазахир Панахов посетил Независимый медиацентр ЦИК Азербайджана (ФОТО)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане интенсивно реализуется ряд проектов, направленных на подготовку, свободное, справедливое и прозрачное проведение внеочередных президентских выборов, назначенных на 7 февраля 2024 года, а также создание всесторонних условий и широких возможностей для субъектов выборов различного статуса.

Как сообщает в среду Trend, 17 января председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов посетил Независимый медиацентр ЦИК "Выборы-2024" ("Seçki-2024"), который начал работу в связи с предстоящими президентскими выборами.

Также был проведен осмотр центра с участием членов комиссии и представителей секретариата. Председатель ЦИК, ознакомившись с созданными условиями, подчеркнул необходимость свободного и легкого доступа представителей местных и международных СМИ к информации о президентских выборах, более эффективного и качественного обслуживания других участников избирательного процесса и высказал свои рекомендации по этому поводу. Затем М.Панахов дал разъяснения представителям СМИ, как о деятельности медиацентра, так и о ходе подготовки к президентским выборам в целом.

В рамках мероприятия было отмечено, что основной целью создания Независимого медиацентра является предоставление более широких возможностей представителям местных и международных СМИ, которые играют важную роль в обеспечении высокого уровня открытости и прозрачности на выборах. Центр будет оказывать им помощь во всестороннем, оперативном и объективном освещении выборов, а также в получении информации и ее немедлительной публикации. Представители СМИ могут свободно пользоваться компьютерами, телефонными аппаратами и факсами, в том числе бесплатным интернетом в центре, который полностью оснащен современными информационными и коммуникационными технологиями и необходимым техническим оборудованием.

Интернет-страница Независимого медиацентра (www.secki-2024.az) регулярно предоставляет самую свежую информацию касательно выборов на азербайджанском, английском и русском языках. Мнения компетентных лиц и экспертов по различным вопросам, связанным с избирательным процессом, а также мнения и заявления немедленно публикуются, распространяются фото и видеозаписи.

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Мазахир Панахов посетил Независимый медиацентр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
Мазахир Панахов посетил Независимый медиацентр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
Мазахир Панахов посетил Независимый медиацентр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
Мазахир Панахов посетил Независимый медиацентр ЦИК Азербайджана (ФОТО)
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