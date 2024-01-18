Азербайджан и Армения достигли значительного прогресса в переговорах за последний год - Госдеп

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Армения достигли значительного прогресса в переговорах за последний год.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы приветствуем работу по достижению мира между Арменией и Азербайджаном. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность обеих стран. Надеемся, что они подпишут прочный мирный договор, признающий суверенитет и территориальную целостность друг друга, и чем скорее, тем лучше. Стороны добились значительного прогресса за последний год, и мы призываем их сохранить этот импульс, сохранить результаты прошлых переговоров, и заключить соглашение", - сказал он.

Отметим, что в декабре 2023 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен надеется вскоре принять министров иностранных дел Байрамова и Мирзояна в Вашингтоне для проведения переговоров по мирному соглашению.

Позже в МИД Азербайджана сообщили, что место и дата следующей встречи министров иностранных дел еще не согласованы.