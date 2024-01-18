Предстоящие в Азербайджане президентские выборы имеют исключительное значение - политолог

БАКУ /Trend/ - Внеочередные президентские выборы в Азербайджане, которые состоятся 7 февраля 2024 года, имеют исключительное значение.

Об этом сказал Trend политолог Ильяс Гусейнов.

Он отметил, что одним из главных факторов, обусловливающих особую важность этих выборов, является то, что они пройдут на всей территории страны.

"На территории Азербайджана больше нет сепаратистских структур, нет элемента, который мог бы создать угрозу территориальной целостности, суверенитету. Президентские выборы являются основными выборами, определяющими будущее страны. В то же время следует отметить, что эти выборы должны ознаменовать начало нового периода в истории современного Азербайджана. В разных частях мира растет напряженность, а Азербайджан - это пространство стабильности. Эта стабильность - одно из достижений нашей страны. Мы вступаем в эпоху новых побед и начинаний", - сказал Гусейнов.

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