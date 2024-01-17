Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Политика Материалы 17 января 2024 16:20 (UTC +04:00)
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 17 января заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – Генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Джелалом Сами Тюфекчи, находящейся с рабочим визитом в Азербайджане.

Об этом в среду Trend сообщили в минобороны.

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны, были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по ряду военно-технических вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости