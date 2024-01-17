Во время прошлых миссий не было серьезных жалоб на нарушения закона на выборах - представитель СНГ

БАКУ /Trend/ - Нами проведено 11 миссий наблюдения на выборах, состоявшихся в Азербайджане. Целью делегации СНГ является наблюдение за соблюдением законодательства и международных норм, регулирующих избирательный процесс. Во время наших прошлых миссий серьезных жалоб на проведение выборов, в том числе на нарушения закона, не поступало.

Как сообщает Trend со ссылкой на Secki-2024.az, об этом журналистам сказал первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов после проведенной 17 января встречи делегации СНГ в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

"Мы пришли сюда не искать ошибки, а оказать помощь соответствующим государственным и правительственным структурам провести выборы прозрачно и демократично в рамках законодательства", - сказал Анфимов.

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