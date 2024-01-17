В ЦИК Азербайджана состоялась встреча с делегацией Наблюдательной миссии СНГ

БАКУ /Trend/ - 17 января председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов встретился с делегацией во главе с первым заместителем Генерального секретаря Содружества Независимых Государств (СНГ) Леонидом Анфимовым, находящейся в стране для наблюдения за предстоящими 7 февраля 2024 года внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики.

Поприветствовав гостей, председатель ЦИК Мазахир Панахов выразил удовлетворение встречей, сообщает Trend.

Подчеркнув, что институт наблюдения играет важную роль в обеспечении гласности и прозрачности на выборах, председатель ЦИК отметил, что возглавляемая им высшая избирательная структура всегда придает особое значение сотрудничеству с международными организациями. Он высоко оценил интерес, проявляемый международными наблюдателями к проводимым в Азербайджане выборам.

Первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов, выразив признательность за радушный прием, попросил предоставить информацию о реализованных проектах и работе, проделанной в связи с президентскими выборами. Председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов рассказал о предпринятых шагах и реализованных крупномасштабных проектах, направленных на свободное, справедливое и прозрачное проведение предстоящих выборов, ответил на интересующие делегацию вопросы.

В рамках встречи также обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес, был проведен обмен мнениями.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля 2024 года.

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