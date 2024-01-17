Сколько еще Франция будет позориться ради армян? - по следам провокационной резолюции

БАКУ /Trend/ - Сегодня Франция предприняла еще один антиазербайджанский шаг, и, честно говоря, это все меньше и меньше удивляет. Сенат Французской Республики принял резолюцию в поддержку Армении, требующую введение санкций против Азербайджана - да еще и с соотношением 336 голосов к 1. Вот такой триумф.

Если бы только все эти усилия действительно чего-то стоили. Во-первых, эти резолюции практически не имеют юридической силы. По сути, максимум, чем является эта бумажка, так рекомендацией Парижу действовать так или иначе в отношении Азербайджана.

И давайте даже не будем вдаваться в содержание этого "документа". Это типичный предвзятый нарратив в пользу армянских друзей Парижа. Они разбрасываются заявлениями о несуществующей агрессии со стороны Азербайджана и о том, что карабахских армян якобы "выгоняют". Это как точная копия того, в чем Баку обвинял Ереван на протяжении более 30 лет. Только вот одна проблема. Заявления французских сенаторов ничем не подкреплены, за исключением воображения их армянских приятелей.

Такими шагами Париж не только подрывает территориальную целостность Азербайджана и необоснованно обвиняет нашу страну, но и пытается настроить всю Европу против Баку.

Совершенно очевидно, что эта стратегия нападок против Азербайджана ведет прямиком к краху, юридически и политически. Во-первых, из-за отсутствия конкретных доказательств. А во-вторых, потому что роль Азербайджана в регионе и дипломатическое влияние растут.

Как справедливо отмечает официальный Баку, участие Франции в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном осталось в прошлом.

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в своем недавнем комментарии L'Opinion осудил предвзятую проармянскую позицию Франции, в том числе продолжающиеся поставки французской стороной оружия и техники Еревану, а также ее активные попытки продвинуть проект антиазербайджанской резолюции в Совете Безопасности ООН.

"Франция сейчас отстранена от своей роли посредника между Азербайджаном и Арменией и даже наносит ущерб роли ЕС в этом вопросе", - сказал он.

Проще говоря, Франция, по сути, загоняет себя в угол. Было бы одно дело, если бы внутри страны все было в порядке, но внутренних проблем у Франции уйма. А что уж говорить о внешней политике, где Париж продолжает идти все глубже и глубже на дно.