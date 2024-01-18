В Милли Меджлисе принято заявление в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Комитет Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям принял заявление в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции.

Как сообщает в четверг Trend, в заявлении говорится:

"В связи с предвзятой, односторонней и необоснованной резолюцией, принятой Сенатом Французской Республики 17 января 2024 года по инициативе действующих во Франции руководителей армянского лобби и находящихся под их влиянием французских официальных лиц и политиков, комитет Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по международным отношениям и межпарламентским связям заявляет следующее:

В последние годы политические круги Французской Республики, в том числе Сенат и Национальная ассамблея, на основании инструкций, полученных непосредственно от Елисейского дворца, активизировали свою откровенно расистскую, азербайджанофобскую и исламофобскую деятельность и продолжают предпринимать несправедливые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, демонстрируя открытое неуважение к нормам и принципам международного права;

Отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне в истории и могут считаться по существу приостановленными из-за проводимой французским правительством антиазербайджанской политики, в том числе принятых до сих пор резолюций против нашей страны в обеих палатах французского парламента;

Хотя уважение территориальной целостности Азербайджанской Республики в рамках ее международно признанных границ является как многосторонним, так и двусторонним международным обязательством французской стороны, Франция поставила под сомнение территориальную целостность и суверенитет нашей страны в проектах резолюций, инициированных ею как внутри страны, так и в международных организациях;

Непринятие многочисленных проектов резолюций и решений против Азербайджана, выдвинутых Францией в рамках Совета Безопасности ООН и Европейского Союза, связано с успешной внешней политикой Азербайджанского государства, а также со справедливой оценкой предвзятых инициатив и необъективных шагов Франции в этих организациях;

Одним из направлений незаконной деятельности Франции против Азербайджана была также неудачная разведывательная работа. Два сотрудника посольства этой страны в Баку были объявлены азербайджанским правительством "персонами нон грата" (нежелательными лицами) за деятельность, не соответствующую их дипломатическому статусу и противоречащую Венской конвенции 1961 года "О дипломатических отношениях";

Деструктивные и провокационные шаги французского правительства, а также Сената и Национальной ассамблеи служат препятствию реализации мирной повестки между Азербайджаном и Арменией и обострению ситуации в регионе Южного Кавказа;

То, что в последние месяцы на армяно–азербайджанской условной границе царит полное спокойствие и не происходит никаких конфликтных ситуаций, по-видимому, беспокоит французскую сторону. Франция разными способами пытается воспрепятствовать работе по заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией;

Продавая Армении оружие и боеприпасы, Франция препятствует нормализации отношений с Азербайджаном, побуждает реваншистские силы в Армении к новой войне;

Одной из основных причин почти 30–летнего отсутствия урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, создавшего угрозу безопасности южнокавказского региона и Европы в целом и уже вошедшего в историю решительными усилиями Азербайджана, является стремление некоторых государств, выступавших в качестве международных посредников в переговорном процессе, в частности Франции, сохранить статус-кво, основанный на оккупации Арменией азербайджанских земель;

Сенат Франции никогда не призывал Армению выполнять свои международные обязательства по Гаагской конвенции 1954 года "Об охране культурных ценностей в ходе вооруженного конфликта" и двум ее протоколам, Конвенции ЮНЕСКО "Об охране всемирного культурного и природного наследия" от 16 ноября 1972 года и Декларации "Об умышленном уничтожении культурного наследия" от 17 октября 2003 года, зная, что Армения, удерживавшая азербайджанские земли под оккупацией почти 30 лет, грубо нарушила эти конвенции и декларацию;

Франция, которая молчит о насильственном массовом выселении сотен тысяч азербайджанцев, проживавших на территории нынешней Армении, с родных земель и не призывает к восстановлению их права на возвращение, по-прежнему придерживается политики двойных стандартов и всячески стремится к размещению армян на территории Азербайджана;

Франция, глагольствующая о защите культурного наследия, не предотвратила осквернение статуи выдающейся поэтессы, художника, просветителя и филантропа, известной как воспеватель свободы и прав женщин Хуршидбану Натаван в Эвиан-ле-Бен, и до сих пор не нашла и не наказала тех, кто совершил этот позорный поступок;

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