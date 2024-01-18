Руководители религиозных конфессий Азербайджана приняли совместное заявление по поводу президентских выборов

БАКУ /Trend/ - Руководители религиозных конфессий в Азербайджане приняли совместное заявление в связи с внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает в четверг Trend, в заявлении говорится:

"Мы, верующие Азербайджана – представители мусульманской, христианской и еврейской религиозных общин, независимо от национальной принадлежности, считаем своим гражданским долгом собраться вместе в связи с важным событием в общественно-политической жизни нашей страны – президентскими выборами и заявить следующее:

Азербайджан находится на пороге важного политического события. Азербайджанский народ, полностью восстановивший историческую справедливость и территориальную целостность в Отечественной войне, суверенитет победой в Ханкенди, готовится к внеочередным президентским выборам 7 февраля 2024 года в плоскости новых политических реалий. Эти выборы имеют особое значение, историческую ценность как первые в истории нашей независимости выборы, которые будут проведены на всей территории Азербайджанской Республики. Нашему народу была предоставлена возможность принять участие в очередных выборах и проявить независимую волю".

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