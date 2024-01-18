БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Армению в затягивании открытия Зангезурского коридора.

«Очень печально, что открытие такого выгодно для Армении маршрута через Сюникскую область до сих пор остается на бумаге. Я вижу причину в позиции Еревана. Не знаю кто там Еревану советует. Наверняка советуют. Мы видели, что как только ЕС, Франция, Германия, США поняли, что российско-армянско-азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границ, и по подготовке мирного договора, тут же стали внедряться без приглашения в эти процессы и играли роль спойлера», - сказал он сегодня в ходе пресс-конференции.

Как отметил глава МИД РФ, именно Армения сейчас испытывает сложности с тем, чтобы выполнить обязательства по открытию маршрутов точно так же, как это записано в трехстороннем заявлении.

«Именно Армения выдвигает новые требования в том, что касается обеспечения безопасности на пути следования. Не хотят, чтобы там российские пограничники стояли. Хотя это записано прямо и подписано премьер-министром Пашиняном», - сказал Лавров.

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