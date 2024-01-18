Лавров заявил о готовности Азербайджана подписать мирный договор с Арменией

БАКУ/Trend/ - Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории России.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

"То, что хотят западные коллеги, чтобы только на их территории был подписан мирный договор - это факт. То, что Азербайджан готов его подписать на российской территории, где, собственно, и начинались усилия по прекращению конфликта и выстраиванию всей системы взаимодействия по урегулированию всех вопросов - тоже факт. Насколько к этому готов Ереван, мне неизвестно, хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу", - отметил он.

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