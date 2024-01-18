Президент Ильхам Алиев: Азербайджан борьбу с неоколониализмом определил в качестве одного из приоритетных направлений

БАКУ /Trend/ - Принимая во внимание, что борьба с колониализмом является одним из основополагающих принципов и направлений деятельности Движения неприсоединения, Азербайджан и борьбу с неоколониализмом определил в качестве одного из приоритетных направлений и оказывал поддержку этому процессу.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 18 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Сьерра-Леоне в нашей стране Али Бадары Камары.

Сообщив, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения завершится в ближайшие дни, глава государства высказал благодарность Сьерра-Леоне за его поддержку как страны-члена в рамках Движения.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что Азербайджан и Сьерра-Леоне будут сотрудничать в рамках этой организации и после завершения председательства нашей страны в Движении.

Президент Азербайджана коснулся важности расширения контактов между двумя странами и народами.

Глава государства отметил, что Азербайджан как председатель Движения неприсоединения выступил с инициативами по созданию парламентской, молодежной и женской платформ в рамках этого института.

Президент Ильхам Алиев заявил, что, принимая во внимание, что борьба с колониализмом является одним из основополагающих принципов и направлений деятельности Движения неприсоединения, Азербайджан и борьбу с неоколониализмом определил в качестве одного из приоритетных направлений и оказывал поддержку этому процессу. Отметив, что Бакинская инициативная группа провела в 2023 году как в Баку, так и в Женевском офисе ООН важные мероприятия на тему неоколониализма, Президент Азербайджана подчеркнул, что колониальные страны должны как минимум извиниться перед народами и государствами в Африке, Азии и Латинской Америке, которые они колонизировали. Глава государства также добавил, что, несмотря на изменение формы колониализма, его суть не изменилась и он сохраняется в различных формах.

Указав, что колониальные империи, злоупотребляя своим членством в международных институтах, пытаются скрыть преступления, которые они совершили в странах, обращенных в свои колонии, глава государства подчеркнул необходимость более широкого донесения этих преступлений до мировой общественности.