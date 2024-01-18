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Зарегистрированы полномочные представители еще трех кандидатов в Президенты Азербайджана

Политика Материалы 18 января 2024 16:42 (UTC +04:00)
Зарегистрированы полномочные представители еще трех кандидатов в Президенты Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Зарегистрированы полномочные представители еще трех кандидатов в Президенты Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Арифа Мухтарова.

Так, на состоявшемся сегодня заседании ЦИК обсуждался вопрос регистрации полномочных представителей кандидатов в Президенты Захида Оруджа и Фуада Алиева, а также полномочных представителей Партии Народного фронта целостного Азербайджана.

Вопрос был вынесен на голосование и принят.

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