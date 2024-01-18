Сенат Франции грубо нарушил международное право

БАКУ /Trend/ - Сенат Франции, который вчера принял полностью
необоснованную и
совершенно бессмысленную антиазербайджанскую резолюцию, при этом еще и проявил неуважение к международному праву.
Как сообщает в четверг Trend, на кадрах, снятых на вышеупомянутом заседании Сената, можно увидеть посла Армении Асмик Толмаджян, а также «постоянного представителя» сепаратистов Ованеса Геворкяна. Это представляет собой явное неуважение со стороны Франции к территориальной целостности Азербайджана.
Кроме того, это еще один пример, показывающий, что на самом деле ни Франция, ни Армения не заинтересованы в установлении прочного мира на Южном Кавказе.