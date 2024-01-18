Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Сенат Франции грубо нарушил международное право

Политика Материалы 18 января 2024 21:21 (UTC +04:00)
Сенат Франции грубо нарушил международное право

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сенат Франции, который вчера принял полностью необоснованную и
совершенно бессмысленную антиазербайджанскую резолюцию, при этом еще и проявил неуважение к международному праву.

Как сообщает в четверг Trend, на кадрах, снятых на вышеупомянутом заседании Сената, можно увидеть посла Армении Асмик Толмаджян, а также «постоянного представителя» сепаратистов Ованеса Геворкяна. Это представляет собой явное неуважение со стороны Франции к территориальной целостности Азербайджана.

Кроме того, это еще один пример, показывающий, что на самом деле ни Франция, ни Армения не заинтересованы в установлении прочного мира на Южном Кавказе.

Лента

Лента новостей

Читать все новости