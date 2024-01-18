Франция проявляет неуважение к территориальной целостности Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Франция проявляет неуважение к территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказала депутат, член азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Севиндж Фаталиева.

"Красноречивы кадры с заседания Сената Франции при принятии антиазербайджанской резолюции: во время выступления министра иностранных дел Франции в зале присутствуют посол Армении Асмик Толмаджян и "постоянный представитель" сепаратистов Ованес Геворкян. Это неуважение к территориальной целостности Азербайджана со стороны Франции и демонстрирует то, насколько лживы заявления Армении и Франции о стремлению к миру", - написала она на своей странице в "X".

Между тем ранее в Сенате Франции состоялись обсуждения предложенной 1 декабря 2023 года резолюции. Целью резолюции является осуждение так называемой "военной агрессии" в Карабахе и "предотвращение дальнейших попыток агрессии против Армении".

Эта резолюция также призывает к "гарантиям права армянского населения Карабаха на возвращение".