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В Азербайджане выделена финансовая помощь религиозным структурам - Распоряжение

Политика Материалы 19 января 2024 14:17 (UTC +04:00)
В Азербайджане выделена финансовая помощь религиозным структурам - Распоряжение

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно распоряжению, для оказания финансовой помощи религиозным структурам в Азербайджане из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год, Управлению мусульман Кавказа выделяются 2,0 (два) миллиона манатов, религиозной структуре Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, бакинской религиозной общине горских евреев - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, бакинской религиозной общине европейских евреев - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, религиозной структуре Апостольской префектуры католической церкви в Азербайджане - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана - 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов, а также 350,0 (триста пятьдесят) тысяч манатов выделены в целях материальной поддержки других неисламских религиозных общин Фонду пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете по работе с религиозными структурами.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения.

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