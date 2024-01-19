В Азербайджане внесены изменения в состав Оргкомитета COP29 - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение № 4264 Президента Азербайджанской Республики от 13 января 2024 года "О создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения"".

Как сообщает в пятницу Trend согласно распоряжению, состав Организационного комитета, образованного распоряжением "О создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения”, представлен в следующей редакции:

"Председатель Оргкомитета

Самир Нуриев - Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики

Члены Оргкомитета:

Мухтар Бабаев - министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики (президент COP29)

Джейхун Байрамов - министр иностранных дел Азербайджанской Республики

Микаил Джаббаров - министр экономики Азербайджанской Республики

Вилаят Эйвазов - министр внутренних дел Азербайджанской Республики

Анар Алакбаров - помощник Президента Азербайджанской Республики

Фарах Алиева - заведующая Отделом гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики

Эмин Амруллаев - министр науки и образования Азербайджанской Республики

Хикмет Гаджиев – помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Теймур Мусаев - министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Рашад Набиев - министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Ариф Самедов - начальник Службы протокола Президента Азербайджанской Республики

Парвиз Шахбазов - министр энергетики Азербайджанской Республики

Самир Шарифов - министр финансов Азербайджанской Республики

Нигяр Арпадараи - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

Шахин Багиров - предсеатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Вугар Ахмедов - председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг"

Руслан Алиев - генеральный директор производственного объединения “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики

Айгюн Алиева - исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики

Сабина Алиева - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен)Азербайджанской Республики

Эльдар Азизов - глава Исполнительной власти города Баку

Севиндж Фаталиева - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики

Вусал Гусейнов - начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики

Ильхама Гадимова - заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Анар Гулиев - председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики

Эльчин Гулиев - начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

Вугар Гурбанов - исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями

Ульви Мехтиев - председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

Салех Мамедов - председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

Заур Микаилов - председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана

Бахар Мурадова - председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей

Закия Мустафаева - заместитель председателя Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджанской Республики

Али Нагиев - начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Фуад Нагиев - председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики

Балабаба Рзаев - президент Открытого акционерного общества "Азерэнерджи"

Самир Рзаев - первый вице-президент закрытого акционерного общества "Азербайджанские Авиалинии"

Фируза Султанзаде – председатель правления социального экологического центра "Экосфера"

Умайра Тагиева - заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики

Мариана Васильева - заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики

Саадат Юсифова - заместитель министра культуры Азербайджанской Республики".