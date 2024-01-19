В Азербайджане внесены изменения в состав Оргкомитета COP29 - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О внесении изменений в распоряжение № 4264 Президента Азербайджанской Республики от 13 января 2024 года "О создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения"".
Как сообщает в пятницу Trend согласно распоряжению, состав Организационного комитета, образованного распоряжением "О создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения”, представлен в следующей редакции:
"Председатель Оргкомитета
Самир Нуриев - Руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики
Члены Оргкомитета:
Мухтар Бабаев - министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики (президент COP29)
Джейхун Байрамов - министр иностранных дел Азербайджанской Республики
Микаил Джаббаров - министр экономики Азербайджанской Республики
Вилаят Эйвазов - министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Анар Алакбаров - помощник Президента Азербайджанской Республики
Фарах Алиева - заведующая Отделом гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религиозных вопросов Администрации Президента Азербайджанской Республики
Эмин Амруллаев - министр науки и образования Азербайджанской Республики
Хикмет Гаджиев – помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики
Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Теймур Мусаев - министр здравоохранения Азербайджанской Республики
Рашад Набиев - министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Ариф Самедов - начальник Службы протокола Президента Азербайджанской Республики
Парвиз Шахбазов - министр энергетики Азербайджанской Республики
Самир Шарифов - министр финансов Азербайджанской Республики
Нигяр Арпадараи - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Шахин Багиров - предсеатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Вугар Ахмедов - председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг"
Руслан Алиев - генеральный директор производственного объединения “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики
Айгюн Алиева - исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики
Сабина Алиева - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен)Азербайджанской Республики
Эльдар Азизов - глава Исполнительной власти города Баку
Севиндж Фаталиева - депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики
Вусал Гусейнов - начальник Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики
Ильхама Гадимова - заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Анар Гулиев - председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики
Эльчин Гулиев - начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики
Вугар Гурбанов - исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями
Ульви Мехтиев - председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики
Салех Мамедов - председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
Заур Микаилов - председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
Бахар Мурадова - председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей
Закия Мустафаева - заместитель председателя Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджанской Республики
Али Нагиев - начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики
Фуад Нагиев - председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики
Балабаба Рзаев - президент Открытого акционерного общества "Азерэнерджи"
Самир Рзаев - первый вице-президент закрытого акционерного общества "Азербайджанские Авиалинии"
Фируза Султанзаде – председатель правления социального экологического центра "Экосфера"
Умайра Тагиева - заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики
Мариана Васильева - заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики
Саадат Юсифова - заместитель министра культуры Азербайджанской Республики".