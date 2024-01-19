В МИД Азербайджана состоялась встреча с первым заместителем генсека СНГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 января заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов встретился с делегацией во главе с первым заместителем генерального секретаря Содружества независимых государств (СНГ) Леонидом Анфимовым, находящейся в нашей стране для наблюдения за предстоящими 7 февраля 2024 года внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел.

Заместитель министра Э.Мамедов подчеркнул, что проведение предстоящих выборов после восстановления суверенитета Азербайджана на всей территории страны является важным историческим и политическим событием, рассказал о мерах, принятых для проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов, в том числе об участии в этом процессе международных наблюдателей, о шагах, предпринятых в связи с обеспечением избирательного права граждан Азербайджанской Республики, проживающих за рубежом или временно находящихся за рубежом.

Первый заместитель генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов отметил, что предстоящие президентские выборы имеют особое значение для азербайджанского народа, проинформировал о деятельности Наблюдательной миссии СНГ в связи с выборами и отметил, что нынешний процесс является 11-ми выборами, за которыми миссия будет наблюдать в Азербайджане.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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