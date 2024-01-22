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США заинтересованы в тесном сотрудничестве с Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению - Госдеп

Политика Материалы 22 января 2024 22:24 (UTC +04:00)
США заинтересованы в тесном сотрудничестве с Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению - Госдеп

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - США заинтересованы в тесном сотрудничестве с Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

"У меня нет никаких новостей по поводу расписания [возможной встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне], но мы с нетерпением ждем возможности поговорить об этом подробнее в ближайшее время. Это то, в чем заинтересованы Соединенные Штаты и госсекретарь, и мы будем очень усердно работать над этим, чтобы пересечь финишную черту в тесной координации с Арменией, Азербайджаном и другими, кто работает над этим вопросом", - сказал он.

Отметим, что в декабре 2023 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен надеется вскоре принять министров иностранных дел Байрамова и Мирзояна в Вашингтоне для проведения переговоров по мирному соглашению.

Позже в МИД Азербайджана сообщили, что место и дата следующей встречи министров иностранных дел еще не согласованы.

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