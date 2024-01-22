Президент Ильхам Алиев является лидером не только регионального, но и мирового масштаба - ECIPE

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев является лидером не только регионального, но и мирового масштаба.

Об этом сказал в понедельник Trend политический аналитик, сотрудник Европейского центра международной политической экономии (ECIPE) Тенгиз Пхаладзе.

"Президент Ильхам Алиев, безусловно, лидер не только регионального масштаба. Это яркий лидер на мировой арене, который обладает стратегическим мышлением и может действовать в стратегическом плане и принимать и осуществлять стратегические решения. Естественно, все это отразилось на Азербайджанской Республике, на всех тех достижениях, которые демонстрирует страна, как в плане экономического развития, так и в плане национального, многостороннего, гармоничного и полноценного развития", - сказал Пхаладзе.

По его словам, за 20 лет Азербайджанская Республика продемонстрировала существенный прогресс, что превратило страну в одного из региональных лидеров. "И, естественно, в этом как раз огромная заслуга стратегии и видения Президента Ильхама Алиева. Одним из самых ярких, и я бы сказал, что на самом деле исторических достижений является восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики, что, в свою очередь, уникальный прецедент в современной истории", - сказал Пхаладзе.

Политический аналитик отметил, что в декабре прошлого года посетил некоторые районы Карабаха и был поражен масштабами работ, грандиозными проектами возрождения, которые проводятся в регионе.

"Все это говорит о четкой стратегии Президента Ильхама Алиева как по восстановлению территориальной целостности страны, так и возрождению этих территорий, их интеграции и дальнейшего развития. Это подчеркивает историческую роль Президента Ильхама Алиева как стратега, выдающегося политика и достойного лидера азербайджанского народа", - сказал он.

Пхаладзе отметил, что Азербайджан и Грузия помогают и дополняют друг друга и совместно создают возможности как для успеха и развития народов обоих государств, так и для других стран, которые заинтересованы в развитии регионального и трансрегионального сотрудничества.

"Естественно, что в этом плане стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана является одним из ключевых. И я уже не буду углубляться в историю и исторические связи наших братских народов. Нам суждено быть друзьями, нам суждено быть братьями. И это та дружба, которая приносит огромные плоды и является оплотом развития наших государств. Поэтому для нас очень важны те успехи, которые есть у нашей братской Азербайджанской Республики и, соответственно, лидера нашей братской страны Президента Ильхама Алиева", - добавил политический аналитик.