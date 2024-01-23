Президент Ильхам Алиев успешно отстаивает интересы Азербайджана на мировой арене - Станислав Притчин

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно отстаивает интересы Азербайджана на мировой арене.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук, кандидат исторических наук Станислав Притчин.

"На постсоветском пространстве Азербайджан выделяется как одно из немногих государств, успешно ведущих сбалансированную и сложную внешнюю политику. Азербайджан умело защищает свои интересы, взаимодействуя с крупными мировыми игроками. Примером твердой позиции страны служит решительный ответ Азербайджана на высказывания представителей Государственного департамента США", - подчеркнул он.

По словам Притчина, это показательный прецедент, который демонстрирует, что Азербайджану удается отстаивать свою позицию, иногда через жесткие заявления.

"В конечном итоге непреклонность Азербайджана заставляет США искать возможности для восстановления контактов и пересмотра своих решений, несмотря на глобальное влияние этой страны", - сказал эксперт.

Притчин отметил, что Азербайджан ведет максимально сбалансированную внешнюю политику. Он добавил, что благодаря этому сбалансированному подходу страна успешно поддерживает и развивает крепкие отношения с ключевыми игроками в регионе, с азиатскими и европейскими партнерами.

Эксперт также подчеркнул важность активного участия граждан Азербайджана в предстоящих президентских выборах. По его мнению, трудно переоценить значение предстоящих выборов, поскольку впервые они охватят всю территорию страны.