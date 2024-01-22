Состоялось первое заседание Оргкомитета в связи с COP29 (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 22 января состоялось первое заседание Организационного комитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения.

Как сообщает Trend, открывая заседание, глава Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель оргкомитета Самир Нуриев отметил, что одним из национальных приоритетов по социально-экономическому развитию Азербайджана до 2030 года является становление "страной чистой окружающей среды и зеленого роста", и взято обязательство сократить объем выбросов парниковых газов на 35 процентов к 2030 году по сравнению с базовым 1990 годом, а освобожденные от оккупации экономические районы Карабах и Восточный Зангезур, а также Нахчыванская Автономная Республика объявлены зонами "зеленой энергетики".

Самир Нуриев отметил, что объявление 2024 года в Азербайджане "Годом солидарности во имя зеленого мира" является составной частью целенаправленной и последовательной государственной политики в области охраны окружающей среды в нашей стране.

Он подчеркнул, что Азербайджан постоянно поддерживает международные усилия в области охраны окружающей среды и глобальных климатических изменений и вносит свой вклад в эти усилия. Самир Нуриев отметил, что эта деятельность, проводимая Азербайджаном, высоко ценится на международном уровне, и принятие единогласного решения о проведении в нашей стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая считается одной из самых масштабных и авторитетных в мире, было расценено Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым как показатель доверия и уважения к нашей стране на международном уровне.

Касаясь поручения главы государства на совещании 15 декабря 2023 года о незамедлительном начале подготовительных работ в связи с проведением COP29, председатель Организационного комитета отметил, что будут приняты все необходимые меры для проведения мероприятия на самом высоком уровне.

Самир Нуриев сообщил, что на этой неделе Секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата направит в Азербайджан техническую миссию. Он отметил, что на основе диалога будут проведены подготовительные работы, а также подчеркнул необходимость оценки потребностей во всех соответствующих областях с целью организации COP29.

Самир Нуриев также сказал, что Азербайджан как ответственный член международного сообщества и надежный партнер проводит обмен опытом со странами, принимавшими COP в предыдущие годы.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, назначенный президентом СОР29, проинформировал о проделанной работе по выполнению поручений, данных Президентом Азербайджана в связи с СОР29, подчеркнул, что наша страна готова к конструктивному сотрудничеству и диалогу с государствами, международными организациями, международными неправительственными организациями, гражданским обществом, местными и международными СМИ и другими партнерами в процессе подготовки к COP29.

Затем были заслушаны доклады членов оргкомитета по вопросам, стоящим на повестке дня. В конце заседания были даны поручения по деятельности Секретариата Оргкомитета, президента COP29, состава Главного переговорщика, Операционной компании, доработке Плана действий, связанного с организацией и проведением COP29 и по другим соответствующим вопросам.

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