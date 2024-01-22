Государства-члены Движения неприсоединения поблагодарили Президента Ильхама Алиева за успешное 4-летнее председательство (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - С 15 по 20 января 2024 года в столице Уганды, Кампале, состоялся 19-й саммит глав государств и правительств Движения неприсоединения (ДН). На саммите Азербайджанскую Республику представила делегация во главе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В саммите приняли участие около 120 государств-членов и наблюдателей ДН, высокопоставленные официальные лица международных организаций. В качестве специальных гостей участвовали и выступили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис, генеральный секретарь Комиссии Африканского союза Муса Факи Махаммад, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт, генеральный секретарь Содружества наций Патрисия Скотланд и другие официальные лица. На встрече также выступил представитель Молодежной организации от Уганды ДН, штаб-квартира которой находится в Азербайджане.

Согласно повестке саммита, был продемонстрирован видеоролик, отражающий деятельность и инициативы Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в качестве председателя ДН, а затем заслушано выступление министра иностранных дел Джейхуна Байрамова по итогам председательства Азербайджана в ДН.

Участвовавшие в мероприятии представители государств-членов ДН и международных организаций, в том числе председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, высоко оценили успешное 4-летнее председательство нашей страны в Движении и выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики.

В выступлениях было отмечено, что, несмотря на то, что большая часть председательства Азербайджана в ДН пришлась на период пандемии COVID-19, Азербайджан не только успешно справился со своими задачами, но и внес вклад в укрепление Движения, выдвинув соответствующие инициативы и платформы.

В рамках мероприятия был принят итоговый документ 19-го саммита ДН, который содержит ряд важных для Азербайджана пунктов.

В документе главы государств и правительств стран-членов ДН выразили солидарность касательно мероприятий по восстановлению, реконструкции и реинтеграции, проводимых Азербайджаном на территориях, пострадавших от конфликта, и отметив, что проблема наличия неразорвавшихся боеприпасов и мин создает препятствия на этих территориях, призвали к оказанию международной помощи.

Страны-члены выразили поддержку инициативе по созданию женской платформы ДН, выдвинутой Президентом Азербайджанской Республики, и расценили в качестве первого шага в этом направлении конференцию ДН по продвижению прав женщин, проведенную в ноябре 2023 года в Баку.

В документе отмечается, что созыв специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с пандемией COVID-19, инициированный Президентом Азербайджана в качестве председателя ДН, содействие обеспечению доступа к вакцинам создали новые возможности для сотрудничества в рамках Движения.

Выбор Азербайджана в качестве места проведения 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции по изменению климата был единогласно одобрен странами-членами ДН.

Работа, проделанная под председательством Азербайджана в направлении институционализации ДН, в частности, деятельность Молодежной организации и Парламентской сети ДН была поддержана итоговым документом саммита.

Во время саммита, в результате соответствующих шагов, предпринятых Азербайджаном во время председательства в Движении неприсоединения (ДН) по расширению организации, единственная страна африканского континента - Южный Судан, не являвшаяся членом организации, пополнила ряды членов ДН. Тем самым число членов ДН достигло 121.

В рамках встречи Азербайджан передал председательство в ДН Уганде, было отмечено, что наша страна и впредь будет прилагать усилия для развития Движения, в частности, продолжит вносить вклад в деятельность организации в рамках "тройки председательства" ДН.

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