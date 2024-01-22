Али Асадов встретился с вице-премьером России

БАКУ /Trend/ - 22 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком.

Об этом Trend сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы азербайджано-российского торгово-экономического сотрудничества и ход реализации совместных проектов.

Стороны отметили важность подписания Дорожной карты по развитию ключевых направлений азербайджано-российского сотрудничества на 2024 – 2026 годы.

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