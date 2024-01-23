Угрожающая риторика Борреля является ярким примером двойных стандартов - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Угрожающая риторика заместителя председателя Еврокомиссии, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля является ярким примером двойных стандартов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана Верховным представителем Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Жозепом Боррелем во время пресс-конференции по итогам Совета по международным отношениям 22 января 2024 года. Явное искажение фактов верховным представителем ЕС является пренебрежением к легитимным интересам Азербайджана, и такая угрожающая риторика является ярким примером двойного стандарта, еще больше обостряющего отношения между Азербайджаном и ЕС", - отметил он.



Гаджизаде подчеркнул, что верховный представитель не только полностью искажает взгляды Президента Азербайджана Ильхама Алиева на исторические факты о территориях Азербайджана и Армении, но и провоцирует военизированную и агрессивную политику в отношении Азербайджана.



"Несмотря на то, что международное сообщество не предпринимало никаких усилий, чтобы убедить Армению действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, Азербайджан всегда был привержен переговорам с Арменией, миру и стабильности. Меры, принятые Азербайджаном по прекращению агрессии и сепаратизма, создают предпосылки для заключения мирного договора с Арменией", - подчеркнул представитель МИД Азербайджана.

Кроме того, по его словам, заявление представителя ЕС о солидарности с Францией в связи с высылкой дипломатов является не только открытым вмешательством в процесс продолжающегося правового расследования, но и оправданием незаконных действий высылаемых из Азербайджана французских дипломатов.

"Такое предвзятое заявление, наряду с игнорированием необоснованных мер против дипломатов Азербайджана во Франции, демонстрирует, как некоторые государства, которые открыто пренебрегают всеми правилами и инструкциями дипломатического поведения, отказываются проводить расследование по делу, оказывают негативное влияние на эту структуру. Азербайджан, будучи верным своим международным обязательствам и международному праву, будет решительно пресекать любые претензии, противоречащие его национальным интересам, и попытки легитимизации языка угроз", - добавил Гаджизаде.

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