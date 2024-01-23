ЕС не занимает нейтральную позицию в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией - Община Западного Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Верховный представитель Европейского Cоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель продолжает выступать с клеветническими заявлениями в адрес Азербайджана. Этими заявлениями Европейский Союз в очередной раз доказывает, что не занимает нейтральную позицию в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Вызывает сожаление, что представитель структуры, которая на протяжении почти тридцати лет ни разу не обмолвилась о факте оккупации Арменией азербайджанских земель, занимает предвзятую позицию в отношении Азербайджана. При таких обстоятельствах у посреднической миссии ЕС в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией нет шансов. Выступление представителя международной организации, утверждающей о своем стремлении внести вклад в процесс в качестве посредника, с заявлением в угрожающем тоне в адрес одной из сторон несовместимо с сутью принципа "посредничества" и неприемлемо. Община Западного Азербайджана еще раз призывает ЕС отказаться от несправедливой и обвинительной риторики в адрес Азербайджана", - отмечается в заявлении общины.

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