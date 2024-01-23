Утвержден План мероприятий по объявлению города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утвержден План мероприятий по объявлению города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.
Согласно документу, координирующим органом по реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, утвержденным настоящим постановлением, определено министерство культуры Азербайджанской Республики.
Мероприятия, предусмотренные утвержденным настоящим постановлением Планом мероприятий, будут финансироваться за счет средств, выделенных из государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год для соответствующих исполнительных органов, и других источников, не запрещенных законодательством.
Контроль за исполнением данного постановления возложен на отдел гуманитарных вопросов Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Отметим, что 21 ноября прошлого года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год. Распоряжением Кабинету министров поручено разработать и реализовать план мероприятий в связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.
План мероприятий в связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год
|
Порядковый номер
|
Название мероприятия
|
Срок исполнения
|
Исполнительные органы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1.
|
Официальное открытие года "Шуша - культурная столица исламского мира - 2024"
|
май 2024 года
|
Министерство культуры, министерство иностранных дел,
Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Управление государственного заповедника города Шуша
|
2.
|
Организация Культурного форума исламского мира и в этом контексте:
- проведение в Шуше международной конференции Организации исламского сотрудничества, посвященной сохранению культурного наследия;
- проведение круглого стола и выставки "Образцы нематериального культурного наследия исламского мира, находящиеся под угрозой исчезновения";
- Организация презентации книги "Экономика стран Организации исламского сотрудничества";
- Презентация почтовой марки "Шуша - культурная столица исламского мира - 2024" и соответствующих интернет-ресурсов;
- Организация выставок, состоящих из снимков, снятых с целью наглядной демонстрации культурного наследия города Шуша и исламских стран, спутниковых снимков освобожденных от оккупации территорий Азербайджана
|
В течение 2024 года
|
Министерство культуры, министерство иностранных дел,
министерство цифрового развития и транспорта, Управление государственного заповедника города Шуша, Центр анализа экономических реформ и коммуникаций
|
3.
|
Проведение "Дней города Шуша" в исламских странах и выступление народных художественных коллективов, демонстрация карабахских ковров, фото и живописных произведений, видеороликов, презентации книг
|
В течение 2024 года
|
Министерство культуры, министерство иностранных дел, Управление государственного заповедника города Шуша
|
4.
|
Организация в штаб-квартире Организации образования, науки и культуры исламского мира (ИСЕСКО) совместных научных и культурных мероприятий (конференция, концерт, презентация, выставка, кинопоказ, конкурс и др.), посвященных Шуше
|
В течение 2024 года
|
Министерство культуры, министерство иностранных дел, Управление государственного заповедника г. Шуша, Государственный комитет по работе с религиозными структурами, Государственный комитет по работе с диаспорой, Национальная академия наук Азербайджана
|
5.
|
Создание и проведение первой встречи "Шушинской сети" культурных столиц исламских стран
|
В течение 2024 года
|
Министерство культуры, Управление государственного заповедника города Шуша
|
6.
|
Организация международных и местных симпозиумов, научно-практических конференций по вопросам охраны культурного наследия, а также на темы исламской культуры, истории и искусства Азербайджана
|
Сентябрь
2024 года
|
Национальная академия наук Азербайджана, министерство иностранных дел, министерство науки и образования, министерство культуры, министерство цифрового развития и транспорта, Государственный комитет по работе с религиозными структурами, Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей, Управление государственного заповедника города Шуша
|
7.
|
Организация международной конференции по развитию туризма в исламском мире и кулинарного фестиваля "Кулинария исламских стран"
|
В течение 2024 года
|
Государственное агентство по туризму, Управление государственного заповедника города Шуша
|
8.
|
Проведение в Азербайджане большого финала "Акселерационной программы a-Hub" ИСЕСКО (по 2023 году)
|
май-июнь 2024 года
|
Министерство культуры, Управление государственного заповедника города Шуша
|
9.
|
Организация выставки и творческого лагеря художников и фотографов исламских стран в Шуше
|
В течение 2024 года
|
Министерство культуры, министерство иностранных дел, Государственный комитет по работе с диаспорой, Управление государственного заповедника г. Шуша
|
10.
|
Проведение различных конкурсов среди творческой молодежи исламских стран, в том числе интернет-конкурса по видам изобразительного искусства
|
В течение 2024 года
|
Министерство науки и образования, министерство культуры, министерство молодежи и спорта
|
11.
|
Проведение в Шуше симуляционной сессии ИСЕСКО с участием молодежи из исламских стран, организация летних лагерей для молодежи исламских стран
|
В течение 2024 года
|
Министерство молодежи и спорта, Молодежный фонд, Управление государственного заповедника г. Шуша
|
12.
|
Проведение массовых спортивных мероприятий в связи с объявлением города Шуша "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год
|
В течение 2024 года
|
Министерство молодежи и спорта,
Управление государственного заповедника города Шуша
|
13.
|
Подготовка документального фильма об историко-религиозном наследии и личностях города Шуша, внесших вклад в исламскую культуру (на разных языках)
|
В течение 2024 года
|
Министерство культуры, Государственный комитет по работе с религиозными структурами, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание"
|
14.
|
Организация визита в Шушу ведущих представителей СМИ исламского мира
|
В течение 2024 года
|
Министерство иностранных дел, Государственный комитет по работе с диаспорой, Агентство по развитию СМИ, Управление государственного заповедника г. Шуша
|
15.
|
Подготовка и распространение на международном уровне материалов об исторических памятниках города Шуша (публикаций, альбомов, статей, книг, брошюр, телепередач, фильмов и др.), ее роли в исламском мире
|
В течение 2024 года
|
Национальная академия наук Азербайджана, министерство иностранных дел, министерство науки и образования, министерство культуры, Государственный комитет по работе с диаспорой, Государственный комитет по работе с религиозными структурами
|
16.
|
Официальное закрытие Года "Шуша - культурная столица исламского мира - 2024"
|
декабрь 2024 года
|
Министерство культуры, министерство иностранных дел, Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, Управление государственного заповедника города Шуша