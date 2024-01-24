Начался суд над террористом, воевавшим в составе ИГ и задержанным в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Начался суд над террористом Зульфугаровым Кямраном Азер оглу, лишенным гражданства Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, на онлайн-заседании под председательством судьи Нуреддина Гусейнли в Сумгайытском суде по тяжким преступлениям были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Обвиняемый не возражал против проведения заседания суда в онлайн-формате. Обвиняемому были разъяснены его права и обязанности.

Затем суд удалился на совещание для назначения судебного разбирательства.

Рассмотрение дела назначено на 5 февраля.

Отметим, что Камран Зульфугаров родился 14 декабря 1983 года в Сальянском районе. В 2013 году он покинул территорию Азербайджана, участвовал в вооруженных конфликтах и совершал теракты в Сирии. На основании материалов, собранных Службой государственной безопасности и в соответствии с законодательством Азербайджана, в 2018 году решением суда он был лишен азербайджанского гражданства и права вернуться в Азербайджан.

К.Зульфугаров въехал в страну нелегально. Информация о присутствии террориста в Азербайджане была проверена и подтверждена в результате расследования, проведенного Службой государственной безопасности, после того, как было установлено место его укрытия, преступник был задержан. Камран Зульфугаров был привлечен к ответственности по статьям 12.1 (действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Азербайджанской Республики), 279.1 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и арестован по решению суда.

В результате следственно-оперативных мероприятий было установлено, что Камран Зульфугаров прошел обучение в специальном тренировочном лагере ИГИЛ в Сирии, освоив навыки обращения с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами.

Доказано участие Зульфугарова в боях на почве религиозного радикализма и религиозной вражды в сирийском городе Харитан, а также вооруженных конфликтах в составе незаконной вооруженной группировки, возглавляемой Бадаловым Ровшаном Китаб оглу по прозвищу "Дядя Халид". Данная группировка занимается ведением разведки и совершением террористических атак.

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