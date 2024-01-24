Созданы необходимые условия для голосования граждан Азербайджана в Великобритании - посольство

БАКУ /Trend/ - Для граждан Азербайджана, желающих проголосовать на президентских выборах, назначенных на 7 февраля, в посольстве Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (в Лондоне) создан избирательный участок.

Как сообщает Trend, об этом в ответ на запрос сайта secki-2024.az сказали в посольстве.

В посольстве отметили, что на основании обращений, поступивших от граждан Азербайджанской Республики, достигших 18-летнего возраста, постоянно или временно проживающих в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Республике Исландия и Республике Ирландия, либо находящихся в длительной командировке, была произведена регистрация в посольстве для включения в список избирателей.

"Для прохождения избирательного процесса в полностью прозрачных и демократических условиях, а также обеспечения свободного волеизъявления граждан на избирательном участке, организованном в посольстве Азербайджанской Республики в Великобритании, созданы необходимые условия", - говорится в сообщении посольства.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы.

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