Позорный спектакль в ПАСЕ после демарша делегации Азербайджана - ПОДРОБНОСТИ

БАКУ /Trend/ - Несколько часов назад делегация Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) объявила о прекращении своего сотрудничества и присутствия в организации.

После вопиющей провокации против Азербайджана в ПАСЕ, ясно продемонстрировавшей нежелание подтвердить полномочия делегации страны, не оставалось ничего иного, кроме как прекратить это бессмысленное сотрудничество со структурой.

После почти двухдневных размышлений о том, ратифицировать ли верительные грамоты делегации Азербайджана, ПАСЕ несколькими минутами ранее проголосовала "против" ратификации 76 голосами, "за" - 10, четверо воздержались.

В чем смысл этого голосования, особенно после того, как азербайджанская делегация объявила о прекращении своего сотрудничества и присутствия в организации? Что и кому пытается доказать эта структура? ПАСЕ всегда позиционировала себя как стремящуюся быть центром диалога между парламентариями из разных стран, основанного на взаимном уважении и равных условиях. Но где все это? Какие конструктивные шаги предприняла организация в том, что касается Азербайджана?

В течение девятнадцати лет, с 2001 по 2020 годы, ПАСЕ ничего не делала для того, чтобы привлечь агрессора-Армению к ответственности за действия, которые противоречат фундаментальным ценностям и принципам Совета Европы. Также следует учесть вопиющее пренебрежение к правам азербайджанских беженцев и внутренне перемещенных лиц, подвергшихся этнической чистке.

Ответ очевиден. Нежелание мириться с победой Азербайджана после 30 лет несправедливости. Клеветническая кампания против Азербайджана, разжигаемая армянами и их покровителями в Европе, продолжается уже более трех лет. Сегодня определенные фракции в ПАСЕ искажают основные принципы организации, чтобы продвигать свои цели. Политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная вражда, двойные стандарты, высокомерие и шовинизм теперь являются нормой в ПАСЕ.

Однако европейским парламентариям следует усвоить следующее – никакие провокации не помешают Азербайджану продолжать двигаться вперед, работая над установлением прочного мира в регионе, развитием своих освобожденных от оккупации территорий и формированием успешных отношений с партнерами, которые действительно этого заслуживают.