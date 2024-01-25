Последняя провокация в ПАСЕ еще раз выявила исламофобскую сущность этой структуры - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Последняя антиазербайджанская провокация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) еще раз выявила исламофобскую сущность этой структуры и ее менталитет крестоносца. В этом мы в полной мере убедились, когда на направленное нами содокладчикам ПАСЕ по Армении письмо от 1 марта 2023 года с призывом заняться вопросом нашего права на возвращение, не было получено ответа.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

В общине отметили, что поддержка армянскими депутатами антиазербайджанской резолюции ПАСЕ свидетельствует о неискренности Армении в своих заявлениях о мире.

"Недопустимо с одной стороны говорить о мирном договоре, а с другой – вновь участвовать в клеветнической кампании против Азербайджана, как это было летом 2023 года", - подчеркивается в заявлении.

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