Арест Рубена Варданяна продлен еще на 4 месяца (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:35)

БАКУ /Trend/ - Продлен срок ареста в отношении занимавшего "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе Рубена Варданяна.

Как сообщает в четверг Trend, Сабаильский районный суд города Баку вынес решение по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Согласно решению, срок содержания Р. Варданяна под стражей продлен еще на четыре месяца.

Отметим, что были выявлены существенные подозрения в совершении Р. Варданяном, в настоящее время являющимся гражданином Республики Армения, преступных деяний, предусмотренных статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Следует отметить, что недавно BBC опубликовала обширное расследование, разоблачающее Рубена Варданяна.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!