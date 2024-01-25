ПАСЕ попирает международное право и служит гнусным интересам определенных кругов - Афет Гасанова

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) всегда демонстрировала предвзятую позицию в отношении Азербайджана. Различные круги, в том числе проармянские, исламофобские силы, постоянно пытались использовать эту организацию как средство давления на Азербайджан.

Об этом в четверг Trend сообщила депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, ПАСЕ превратилась из международной организации в лагерь представителей исламофобов и тюркофобов.

"Ни для кого не секрет, что ПАСЕ никогда не придерживалась международных принципов, выходя за рамки своей деятельности, она служила гнусным интересам определенных кругов, принимала предвзятые резолюции против нашей страны.

ПАСЕ, основными направлениями деятельности которой должна быть защита прав человека, демократии, верховенства закона, идя вразрез с этими принципами, служит личным интересам определенных кругов.

В отношениях с Азербайджаном мы всегда были свидетелями того, как ПАСЕ топчет свои же принципы. Так, на протяжении многих лет эта структура не принимала никаких последовательных мер касательно агрессии Армении против Азербайджана и оккупации территорий.

Как известно, одна из стран-членов этой организации, оккупировавшая территорию другой страны-члена организации, должна была лишиться права голоса. Мало того, что ПАСЕ этого не сделала, сейчас структура, приняв далекие от реальности, необоснованные резолюции против Азербайджана, показала свою предвзятую позицию и продемонстрировала свою беспомощность", - сказала депутат.

Она упомянула, что в день открытия зимней полусессии ПАСЕ, состоявшейся 22 января, все стали свидетелями еще одного позорного поступка организации.

"Так, полномочия делегации нашей страны не были подтверждены. Инициатива депутатов по оспариванию полномочий на субстантивных основаниях была выдвинута главой политической группы социалистов Франком Швабе, и эта инициатива была одобрена. Всем ясно, что этот предвзятый шаг был запланирован заранее.

Хотя формально эта необоснованная инициатива была выдвинута немецким депутатом Франком Швабе, известно, что за этим вопросом стоит само руководство ПАСЕ, которое просто прикрывается социалистами. Голосование бывшего и действующего президентов ПАСЕ против нас также является показателем позиции руководства организации.

Франция и Германия выступают в ПАСЕ в тандеме. Однако в ряде случаев Франция пытается реализовать свои гнусные намерения через Германию. Франция, последовательно терпящая неудачи во внешней политике и теряющая авторитет, посредством Германии пытается использовать ПАСЕ как инструмент против Азербайджана.

Это еще раз свидетельствует о том, что ПАСЕ стала игрушкой в руках Германии и Франции, и Франция, используя этот институт, пытается оказать давление на Азербайджан, а поведение ПАСЕ является продолжением французской кампании против нашей страны", - отметила А.Гасанова.

Депутат подчеркнула, что до сих пор попытки давления ПАСЕ на Азербайджан потерпели крах, и так будет и впредь.

"Азербайджан - сильное государство, и под давлением каких-то кругов до сих пор не отступил от своих позиций. Несмотря на все попытки давления, страна проводит свою независимую политику и успешно достигает поставленных целей. Для Азербайджана не только замораживание его голоса в ПАСЕ, но и сама эта структура не имеет никакого значения", - добавила А.Гасанова.

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